Heute Nacht

Sieben Einsatzkräfte vor Ort: Fahrzeug lag am Dach

Voitsberg - In der heutigen Freitagnacht, dem 30. Dezember 2022, wurde die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg zu einem Einsatz in der Ruhmannstrasse alarmiert. Ein Auto kam von der Straße ab und blieb am Dach liegen.

von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (100 Wörter)