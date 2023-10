Umsetzungsbericht online abrufbar "Arbeitsmarkt­strategie 2021" wurde erfolgreich umgesetzt Kärnten - Die Arbeitsmarktreferentin und Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) präsentierte den ersten Umsetzungsbericht zur "Arbeitsmarktstrategie 2021+" für Kärnten in der Regierungssitzung. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (183 Wörter) SYMBOLFOTO © Bettina Nikolic

Bereits am 20. Dezember präsentierte die Arbeitsmarktreferentin und Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig den ersten Umsetzungsbericht zur “Arbeitsmarktstrategie 2021+” für Kärnten in der Regierungssitzung: „Wie auch bei der letzten Arbeitsmarktstrategie legen Land Kärnten und AMS Kärnten, also die Kernpartner des Territorialen Beschäftigungspaktes (TEP), besonderes Augenmerk darauf, dass der Umsetzungserfolg der Arbeitsmarktstrategie jährlich evaluiert und mit allen Mitgliedern des TEP besprochen wird.”

Erfolgreiche Strategie

“Der erste Umsetzungsbericht zur neuen Arbeitsmarkstrategie zeigt deutlich, wie erfolgreich und vielfältig dem Strategiepapier Leben eingehaucht wurde“, freuen sich Landeshauptmann Peter Kaiser, Arbeitsmarktreferentin Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig und AMS Kärnten-Geschäftsführer Peter Wedenig.

Arbeitsmarkterfolg bei 60 Prozent

„Wie erfolgreich der zum Einsatz gelangende Instrumentenmix im Arbeitsmarktbereich ist, zeigt die Betrachtung der Maßnahmen nach dem Kennzahlensystem des AMS Österreich, das den Förderprogrammen einen durchschnittlichen Arbeitsmarkterfolg von 60 Prozent bescheinigt. Man darf nicht vergessen, dass der Durchschnittswert auch jene Maßnahmen umfasst, die sich an die am schwersten vermittelbaren Zielgruppen richten und mit einem Hineinschnuppern in den Arbeitsmarkt beginnen“, so Arbeitsmarktreferentin Schaunig.

Der Umsetzungsbericht zum Territorialen Beschäftigungspakt 2021 mit seinen insgesamt fünf Handlungsfeldern ist online abrufbar.