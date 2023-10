Für extreme Nächte Tipps für ein stress­freieres Silvester mit dem Vier­beiner Kärnten - So unterhaltsam der Jahreswechsel für uns Menschen sein mag, für viele Hunde bedeutet die Zeit rund um Silvester großen Stress, bis hin zur Panik. Die Tierschutz Austria Hundetrainer haben daher vier essentielle Tipps zusammengestellt, die dabei helfen können, den Jahreswechsel besser zu überbrücken. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (223 Wörter) © Pixabay/ falellorente

Am Silvestertag sollte auf längere Spaziergänge und Freilaufe verzichtete werden. Am besten man beschränkt sich auf kurze Gassirunden, so lange sich der Vierbeiner stressfrei lösen kann. Die Tierschutz Austria Hundetrainer empfehlen ein gut sitzendes Brustgeschirr zur doppelten Sicherung.

Eine sicherer Rückzugsort

Der Hund sollte an Silvester auf keinen Fall allein gelassen werden. Falls es der Vierbeiner möchte, gerne mittels Körperkontakt beruhigen, ansonsten sollte er eine sicheren Rückzugsort haben wie zum Beispiel eine Hundebox, ein Platz unter dem Tisch oder Bett, ein Raum ohne Fenster usw.

Vom Lärm ablenken

Zusätzliches Abschirmen von den Außengeräuschen kann Wunder wirken. Fenster und Jalousien sollten geschlossen und zum Beispiel der Fernseher oder Radio aufgedreht sein. Futtersuchspiele, Trick-Training und Kauartikel lenken auch vom Lärm ab und beruhigen den Hund – diese Möglichkeiten sollten genutzt werden, solange die Vierbeiner noch Futter annehmen.

Extreme Nächte wie Silvester

Bei Tierschutz Austria wird ganzjährlich CBD-Öl für das Training der Angsthunde eingesetzt. Dies ist besonders für so extreme Nächte wie Silvester für alle Stressnasen zu empfehlen. Sollte der Hund mit andauernden und extremen Stressreaktionen wie Zittern, Hecheln, Speicheln, vermehrtem Urin- und Kotabsatz, Durchfall, nassen Schweißpfoten, Schuppen oder Haarausfall reagieren, sollte man sich zusätzlich von dem Tierarzt bezüglich eventueller Medikamentengabe beraten lassen.