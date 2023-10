Erstes Album schon veröffentlicht Erst 17 Jahre alt: Wird sie bald der neue Schlagerstar? Kärnten - Erst 17 Jahre und schon super erfolgreich: Melanie Brugger aus Kärnten ist eine Newcomerin im Bereich Schlager-Volksmusik und hat bereits ihr erstes Album ,,A super Gfüh“ veröffentlicht. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (309 Wörter) © Melanie Brugger

„A g’standnes Kärntner Madl„ – 17 Jahre jung, aber mit Herz und Seele eine bodenständige Musikantin. So kann man mit wenigen Worten einen neuen, hoffnungsvollen Silberstreif am Kärntner Schlagerhimmel beschreiben.

Musikerin seit Kindertagen

Melanie Brugger, ein sympathisches junges Mädchen, das die Liebe zu ihrer Kärntner Heimat am idyllischen Wörthersee genauso im Herzen trägt, wie die kleinen und großen Sorgen und Freuden eines ganz normalen Teenagers. Die sportliche Melanie, deren große Leidenschaft von jungen Jahren an dem Fußball galt, schaffte es sogar bis in die Kärntner Auswahl. Doch auch die Musik hatte es ihr durchaus angetan. Schon als kleines Mädchen lauschte sie gebannt und voller Ambitionen diversen musikalischen Darbietungen. Und als sie dann zufällig eine alte steirische Harmonika im Keller fand, wurden die Weichen für ein Leben mit Musik gestellt.

Ehrgeiz hat sich ausgezahlt

Tag für Tag, stundenlang, wurde von da ab geprobt und geübt, und schon bald war für das „Kärntner Madl“ klar, dass es nun diesen Weg in Dur und Moll gehen wollte. Durch Fleiß und Ehrgeiz, und auch durch die Unterstützung ihrer Familie, hat sie es schlussendlich bis zur Produktion ihrer ersten eigenen CD geschafft.

© Melanie Brugger © Melanie Brugger

“A super Gfüh“

In Zusammenarbeit mit dem bekannten Produzenten, Musiker und Songschreiber Franky Leitner entstand ihr erstes Album “A super Gfüh“ mit 12 Titeln, die der Einstellung und der fröhlichen Lebensart der jungen, aufstrebenden Musikerin voll gerecht werden.

Bei “Musiparade” dabei

Was für eine Ehre: Melanie war bereits acht Wochen in der “Musiparade” auf Radio Kärnten vertreten. Mit ihrer “Boarischen” begeisterte sie ihre Zuhörer. Auch andere Radiosender spielen ihre Musik gerne. Eines ist gewiss: Der jungen Kärntner Musikerin steht eine spannende und erfolgreiche Karriere bevor.