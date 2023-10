Bitte warten! Mega Ansturm vor Silvester: Interspar im Atrio gesperrt Villach - Wer seinen täglichen Einkauf heute bei Interspar im Atrio erledigen möchte, der muss kurze Wartezeiten einplanen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (106 Wörter) © 5min

Wer heute beim Interspar im Atrio noch etwas kaufen möchte muss warten, denn derzeit “staut” es sich vor dem Geschäft. “Beim Interspar ist soviel los, dass keine Leute mehr hinein dürfen. Die Rollläden am Eingang wurden sogar heruntergelassen”, berichtet eine 5 Minuten Leserin.

Mit Wartezeiten ist zu rechnen

Das Geschäft ist stark überfüllt, daher darf immer nur eine gewisse Anzahl an Kunden in den Supermarkt. Kundinnen und Kunden müssen daher warten, bis wieder einige Leute den Supermarkt verlassen. Vor dem Eingang hat sich bereits eine lange Schlange gebildet. Mit Wartezeiten ist also zu rechnen, wenn ihr dort einkaufen gehen wollt.