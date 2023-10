Heute Stiller Alarm: Feuerwehr wurde zu Öl Einsatz gerufen Rohrbach - Am heutigen Freitag, dem 30. Dezember, wurde die Freiwillige Feuerwehr Steinberg-Rohrbach mittels stillen Alarm zu einem Einsatz gerufen. Im Bereich des Rohrbacherhofs sind aus unbekannter Ursache Betriebsmittel ausgetreten. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (73 Wörter) © FF Steinberg-Rohrbach

Am heutigen Freitag, dem 30. Dezember 2022 um 9:17 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Steinberg-Rohrbach mittels stillen Alarm zu einem T03-VU-Berg.-Öl Einsatz in den Ortsteil Rohrbach alarmiert. Im Bereich des Rohrbacherhofs sind aus ungeklärter Ursache Betriebsmittel ausgetreten, welche die Feuerwehr binden musste, um weitere Schäden zu verhindern. Nach der Reinigung des Platzes und der Straße rückte die Feuerwehr wieder in das Rüsthaus ein und stellte die Einsatzbereitschaft her.