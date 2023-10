Ein Netzwerk aus Kärntnern Aus aller Welt: Erfolgreiche Kärntner versammelten sich in Velden Velden - Der Einladung von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ins Casineum Velden folgten am Dienstag, rund 200 Weltkärntner. Sie haben vor allem eines gemeinsam: Obwohl sie verstreut über den gesamten Globus leben und arbeiten, sind sie ihrer Heimat weiterhin stark verbunden. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (334 Wörter) © LBD Kärnten/Steinacher

Landeshauptmann Peter Kaiser, Vereinspräsident Christoph Kulterer und Geschäftsführerin Margit Heissenberger luden am Dienstag, dem 27. Dezember, rund 200 Weltkärntnerinnen und Weltkärntner ins Casineum Velden ein. Obwohl sie verstreut über den gesamten Globus leben und arbeiten, sind sie ihrer Heimat weiterhin stark verbunden und möchten die Gegenwart und Zukunft Kärntens mit ihrem Know-How und ihren Erfahrungen aktiv mitgestalten. Unter den Ehrengästen befand sich in Velden unter anderen auch Landtagspräsident Reinhart Rohr.

Wachsendes Netzwerk

Kaiser zeigte sich über den großen Andrang in Velden erfreut und betonte die Bedeutung des stetig wachsenden Netzwerks von Weltkärntnerinnen und Weltkärntnern. „Die Idee des Vereins ist wesentlich und wichtig. Egal, wo man sich auf der Welt auch befindet, die Beziehung zu Kärnten ist immer intensiv und man fühlt sich zugehörig. So habe Kärnten die multiplen Krisen bisher relativ gut überstanden, auch im Vergleich zu den anderen Bundesländern”.

Höhen und Tiefen

„Wir haben beim wirtschaftlichen Wachstum gut reüssiert, doch es gibt nach der Covid-Pandemie ebenso Brüche in unserer Gesellschaft, die wieder zusammengeführt werden müssen. Auch das ist unsere Aufgabe“, so der Landeshauptmann. Man habe vor allem in den Bereichen Industrie und Tourismus wichtige Schwerpunkte gesetzt und mit dem Standortmarketing ein wichtiges Instrument ins Leben gerufen, das Kärnten im Ausland sehr gut präsentiere. „Wir verfolgen die Bemühungen, möglichst niemanden im Stich zu lassen, wir stehen zusammen für ein humanes Miteinander“, sagte Kaiser.

520 Kärntner in aller Welt

Derzeit sind rund 520 Weltkärntnerinnen und Weltkärntner in 53 Ländern und 13 Außenstellen des Vereins aktiv. Ziel des Vereins „Weltkärntner“ sei es, Kärntnerinnen und Kärntnern in aller Welt eine Plattform für Austausch und Kooperation anzubieten. Zugleich möchte der Verein die Gegenwart und Zukunft in Kärnten aktiv mitgestalten. Dies könne virtuell und über reale Treffen in Kärnten oder in Außenstellen erfolgen, erklärte Heissenberger. Mehr Informationen zu dem Verein gibt es hier.