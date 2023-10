Die große Willhaben-Umfrage

Österreicher starten mit diesen Neujahrs­vorsätzen ins nächste Jahr

Kärnten/Österreich - Ein in vielerlei Hinsicht ereignisreiches Jahr neigt sich in wenigen Tagen dem Ende zu. Im Rahmen der großen willhaben-Neujahrsumfrage wurden rund 3.000 User befragt, mit welchem Fazit sie auf 2022 zurückblicken, ob sie sich auf den Jahreswechsel freuen und in welchen persönlichen Lebensbereichen sie in Zukunft vermehrt Akzente setzen wollen.

von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (294 Wörter)