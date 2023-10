16,5 Millionen Kilometer zurückgelegt Mitarbeiter, Mitglieder & Zivildienstleistenden: Samariterbund wächst weiter Kärnten - Beim Samariterbund dokumentieren die Zahlen, Daten und Fakten in der Bilanz von 2022 ein erfreuliches Wachstum: Mit deutlich mehr Mitarbeitern, Mitgliedern und Zivildienstleistenden. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (294 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Vom Rettungswesen, Krankentransport und den Sanitätsdiensten bis hin zu den Pflegeservices, sozialen Diensten und Schulungen wurde im vergangenen Jahr das volle Leistungsspektrum geboten.

Weg von 400 Erdumrundungen zurückgelegt

Insgesamt haben österreichweit 895 Samariterbund-Fahrzeuge im Einsatz circa 16,5 Mio. Kilometer zurückgelegt – das entspricht einer Länge von mehr als 400 Erdumrundungen. 3.724 hauptamtliche und 8.459 ehrenamtliche Samariter waren von Januar bis Dezember 2022 im Einsatz. Auch die Zahl der Zivildiener ist auf 1.860 angewachsen.

Mehr armutsgefährdete Menschen

Aufgrund der Inflation gibt es mehr armutsgefährdete Menschen in Österreich. Besonders anschaulich wird das bei einem Blick in die Sozialmärkte, in denen Menschen mit geringem Einkommen zu äußerst günstigen Preisen Nahrungsmittel und Artikel des Alltags erwerben und ihr Haushaltsbudget dadurch entlasten. Die Zahl der Samariterbund-Sozialmarkt-Kunden hat sich in den vergangenen Monaten um fast 40 Prozent erhöht.

Pflegepersonalmangel

Mit der bundesweiten Kampagne #samaritergepflegt hat der Samariterbund im vergangenen Jahr die Öffentlichkeit für den Bereich der Pflege sensibilisiert. Die dringende Umsetzung der Pflegereform wird im Jahr 2023 vor allem eines benötigen: Mehr Personal. Dafür ist es wichtig, den Pflegeberuf aufzuwerten und attraktiv zu machen. Dieser Beruf ist eine eigenständige Profession, die Qualifikation, Wissen und vielfältige Kompetenzen erfordert.

Erfüllung des letzten Wunsches

Seit 2017 gibt es die Wunschfahrt des Samariterbundes, die Menschen in ihrer letzten Lebensphase Wünsche erfüllt und schwerkranke Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu ihrem Sehnsuchtsort begleitet. Bisher sind 138 Ausflüge organisiert und dabei fast 80.000 km in Österreich zurückgelegt worden.

Zusammenhalt und Solidarität

Auch während der Krise vergisst der Samariterbund nicht auf die Menschen, die wegen kriegerischer Konflikte, Naturkatastrophen oder auch klimatischer Veränderungen in ihren Heimatländern mit sehr harten Lebensbedingungen zu kämpfen haben. Die soziale Mission des Samariterbundes mitzutragen bedeutet, Zusammenhalt zu schaffen und Solidarität zu leben.