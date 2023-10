Kampagne Lienzer Bergbahnen Dem Alltag entfliehen: Erlebe dein Bergerlebnis in Lienz im eigenen Tempo Lienz - Ein Berg ganz nach deinem Geschmack: Mit einer Ganzjahreskampagne machen die Lienzer Bergbahnen Lust darauf, den Berg im eigenen Tempo und ganz nach eigenem Wunsch zu erleben. von Nina Fábián 3 Minuten Lesezeit (368 Wörter) Werbung © Bergbahnen Lienz

„Es ist eine Kampagne, mit der wir uns auf unseren Grundgedanken besinnen und klar machen: Egal in welcher Form du den Berg spüren willst, er ist immer ein Erlebnis“, erklärt Geschäftsführer Mario Tölderer von den Bergbahnen Lienz. Gute Gründe, um sich Zeit zu nehmen und dem Alltag zu entfliehen, gibt es am Hochstein und am Zettersfeld zuhauf: Skifahren, Rodeln, Skitourengehen oder Winterwandern stehen in den kommenden Wochen und Monaten hoch im Kurs. Im Sommer genießen Einheimische und Gäste die Mountainbike- und Wanderrouten sowie verschiedene Familienattraktionen. „Mit der Kampagne rücken wir eine weitere Stärke in den Fokus: Und zwar die Tatsache, dass wir eine Region ohne Massentourismus sind. Bei uns gibt’s Platz und authentische Erlebnisse. Auch die Gastronomie ist noch ganz anders aufgestellt. Kellner und Hüttenwirte beispielsweise nehmen sich Zeit, um mit ihren Gästen ins Gespräch zu kommen “, weiß Tölderer.

Starke Aussagekraft, gute Resonanz

Aktuell läuft die „Dein Bergerlebnis. Dein Tempo“-Kampagne auf den LED Walls von “monitorwerbung Kärnten/Osttirol” in Lienz, Kötschach und Spittal. „Die Resonanz ist positiv. Die Leute verstehen die Kampagne, weil sie eine gute Aussagekraft hat und sich jeder etwas vorstellen kann“, so Tölderer. Dass die Bevölkerung im Einzugsgebiet den Berg verstärkt als Ganzjahres-Ausflugsziel nutzt, führt er aber auch auf die Bergerlebnis Card zurück. Als Kombi-Ticket ist sie nicht nur für beide Lienzer Skigebiete, sondern auch für beide Saisonen – Sommer und Winter – ganzjährig gültig.

Treffsichere Werbung

Perfekt „bespielbar“ ist die Vielzahl an Bergerlebnis-Themen, die sich im Jahresverlauf ergeben, über die digitalen Werbeflächen von monitorwerbung. Hier können die Lienzer Bergbahnen die Sujets immer wieder wechseln. Künftig will man verschiedene Inhalte, darunter den online Ticketverkauf, Familienski-Erlebnisse, Sonnenskilauf und vieles mehr transportieren – ganz ohne teure Druckkosten und ohne Vorlaufzeiten. „Mit unseren Jahrespaketen bieten wir Kunden die Möglichkeit, täglich Aufmerksamkeit zu erzielen und ihre Botschaften im Bewusstsein ihrer Zielgruppe zu verankern“, betont Sarah Sturm-Landsfeldt, Medienberaterin von monitorwerbung Kärnten/Osttirol.

