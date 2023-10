Brandursachenermittlung Defekter Akkustecker setzt Einfamilienhaus in Flammen Obdach - Wie berichtet, war Donnerstagabend, 29. Dezember 2022, ein Einfamilienhaus in Sankt Anna in Brand in Brand geraten. Nun liegt das Ergebnis der Brandursachenermittlung vor. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels/Markus Spiske Artikel zum Thema 85 Feuerwehr­leute bei Hausbrand im Einsatz

Donnerstagabend, 29. Dezember 2022, geriet in Sankt Anna ein Einfamilienhaus in Brand, wir berichteten. Die Brandursachenermittlung in einem des Landeskriminalamtes in Kooperation mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung für Steiermark ergab, dass der Brand durch einen technischen Defekt beim Laden von Akkus in einer Abstellkammer seinen Ausgang genommen hatte.

Keine Fremdeinwirkung

Hinweise auf subjektiv herbeigeführte Handlungen, die einen Brand hätten verursachen können, konnten nicht ermittelt werden. Eine genaue Schadenshöhe liegt noch nicht vor, sie dürfte jedoch zweihundertfünfzigtausend Euro übersteigen.