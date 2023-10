5 bis 18 Grad Wetter­prognose: Silvester­nacht verläuft störungs­frei und mild Steiermark - Der Silvestertag verläuft meist sonnig, einige hohe, dünne Wolken ziehen durch. Die Frühtemperaturen erreichen minus 2 bis 8 Grad, die Tageshöchstwerte 5 bis 18 Grad. Auch die Silvesternacht verläuft störungsfrei und mild. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (80 Wörter)

Der Silvestertag verläuft meist sonnig, einige hohe, dünne Wolken ziehen durch. Am Nachmittag erwarten uns stellenweise rekordverdächtig hohe Temperaturen. In Tallagen zwischen 600 und 1000 Meter weht föhniger Südwestwind, der am Nachmittag teilweise bis in die Niederungen durchkommt. “Frühtemperaturen erreichen minus 2 bis 8 Grad, die Tageshöchstwerte 5 bis 18 Grad. Auch die Silvesternacht verläuft störungsfrei und mild”, so die Wetterexperten weiter.

