Heute Nachmittag Geschwister prallten beim Rodeln frontal gegen Kurvenplanke Hirschenkogel am Semmering - Zwei Schwestern, 23 und 29 Jahre alt, kamen am heutigen Freitagnachmittag, dem 30. Dezember 2022, bei einer Rodelfahrt von der Piste ab und erlitten schwere Verletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus geflogen. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (91 Wörter) © ÖAMTC/Schornsteiner

Kurz vor 14 Uhr unternahmen zwei Geschwister aus Wien eine Rodelfahrt am Hirschenkogel am Semmering. Unterhalb der Enzianhütte kamen die beiden, die gemeinsam auf einer Rodel talwärts fuhren, mit hoher Geschwindigkeit von der vereisten Piste ab und prallten frontal gegen die Kurvenplanke. Beide erlitten durch den Aufprall schwere Verletzungen am Kopf sowie an den Beinen.

Schwere Verletzungen

Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung durch die Bergrettung Semmering mit den Rettungshubschraubern C3 sowie C33 in die Krankenhäuser nach Baden bzw. Wiener Neustadt geflogen. Beide Geschwister trugen zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.