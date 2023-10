Letztes Spiel in diesem Jahr Rotjacken müssen sich mit 0:1 geschlagen geben Klagenfurt - Am vorletzten Tag des Jahres 2022 empfängt der EC-KAC die Black Wings Linz, denen man im bisherigen Saisonverlauf zweimal unterlegen war. Heute mussten sich die Rotjacken ein weiteres Mal geschlagen geben. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (49 Wörter) © EC-KAC/Kuess

In seinem letzten Ligaspiel im Kalenderjahr 2022 empfing der EC-KAC am Freitag, dem 30. Dezember 2022, die Black Wings Linz in der Heidi Horten-Arena. Das Spiel wurde um 19.15 Uhr angepfiffen. Die Rotjacken bleiben im Heimspiel gegen Linz ohne Tor und Punkt. Ein Treffer im dritten Abschnitt entscheidet die Partie zugunsten von Linz.