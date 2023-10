Nach Brand:

Junger Helfer steht vor dem Nichts und benötigt nun selbst Hilfe

Thörl Maglern - Am 28. Dezember 2022 ereignete sich ein verheerender Brand in einem Mehrgenerationenhaus in Thörl Maglern, 5 Minuten Villach berichtete.

© FF Arnoldstein