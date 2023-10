Gut für die Umwelt: Killian holt Fahrräder aus der Drau & restauriert diese Villach - Diese Woche konnten Kunden des Bratwurstkönig an der Draulände etwas Außergewöhnliches beobachten. Ein junger Mann fischt mittels Haken Fahrräder aus der Drau. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (197 Wörter) #GOODNews Artikel zum Thema Diese Jugendlichen säubern in ihrer Frei­zeit die Drau - mit Magneten

Mit Seil und Haken fischt Killian Fahrräder aus der Drau. “Danach restauriert er diese, um damit selbst zu fahren oder schenkt die Fahrräder her,” berichtet ein 5 Minuten Leser, der dem jungen Mann gleich ein paar Fragen für 5 Minuten Villach stellte. Drei Fahrräder konnte er diese Woche aus der Drau fischen.

Aktion bereits bekannt…

5 Minuten Villach berichtete bereits vor drei Jahren von dieser ungewöhnlichen Aktion. “Uns ist schon öfter aufgefallen, wie viel Müll eigentlich in der Drau herumschwimmt. Zuerst ging es uns nur darum, ein Fahrrad rauszuholen, doch dann dachten wir uns, dass man mit dieser Idee eigentlich viel mehr erreichen kann”, erzählt uns damals Killian. Gesagt, Getan. Von einem Bekannten liehen sich die beiden Jugendlichen einen geeigneten Magneten aus. “Der Magnet ist sehr stark und hat eine Haftkraft von bis zu zwei Tonnen.” So kam es, dass sie mit ihren Magneten die Drau säuberten, und so der Umwelt etwas Gutes tun. Dabei kann es recht schwer werden, beim Rausziehen der Gegenstände müssen sich die Jugendlichen immer wieder abwechseln. Inzwischen fischt er lieber mit vier zusammengeschweißten Fleischerhaken in der Drau und viele Augenzeugen schauen dabei gerne zu.