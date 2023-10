Mit 49 Jahren Große Trauer um Party-Legende Robert Koschier Graz - Sympathisch und stets lachend, kannte man den in der Grazer Veranstaltungsszene Kosmopoliten, Robert Koschier. Nun wurde bekannt gegeben, dass Robert vor wenigen Tagen verstarb. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (72 Wörter) © fotolia

Gemeinsame „Feiernacht für Homos und Heten“ und bunte Partys waren sein Ding. Er hat ein Zeichen für eine bessere Zukunft gesetzt und stand für die LGBTQ Community ein. Graz wäre ohne Roberts unkonventionelle Art weniger bunt geworden.

"Die Menschen sind offener geworden, aber ich würde mir wünschen, dass es noch viel toleranter wird – nicht nur gegenüber Homosexuellen, sondern gegenüber allen Menschen!" Robert Koschier

Robert Koschier verstarb am 24. Dezember 2022 und wurde 49 Jahre alt. Die Verabschiedung findet am am 3. Jänner 2023 um 13 Uhr in der Bestattung Alpha in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße statt.