Magic is back! Hokus-Pokus: Fabulous verzaubert im März 2023 seine Zuschauer Graz - Raffiniert, faszinierend, unvergesslich: Am 5. März 2023 haben Grazer die Chance, für einen Moment wieder Kind zu sein und sich verzaubern zu lassen, denn Österreichs größte Zaubershow macht halt in Graz.

Am Sonntag, dem 5. März 2023, erwartet Zauber-Interessierte, in der Messehalle A in Graz, eine Vorführung der anderen Art. Österreichs größte Zaubershow des jungen Zauberkünstlers Fab Fox verspricht aufsehenerregende Unterhaltung, spektakuläre moderne Illusionen und eine Prise Humor.

Kein Klischee Zauberer

Jung, modern und dynamisch: Das sind die Werte für die Fab Fox steht und somit eine neue Generation der Magie ins Leben ruft. Weg mit dem alten Hasen-im-Zylinder-Trick und den Assistentinnen, Fabulous benötigt keine Klischee-Tricks um sein Publikum in den Bann zu ziehen.