Mit Silvesterlauf und Rundgang durch die Altstadt sportlich in das neue Jahr

Graz - Am 31. Dezember begrüßen wir in Graz das neue Jahr. Eine imposante und feinstaubarme Veranstaltung beeindruckt in der Innenstadt, zuvor sorgt der Silvesterlauf für einen sportlichen Start ins neue Jahr.

von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (121 Wörter)