Am Samstagvormittag: Stadt verlieh Feuerwehr­ehrenzeichen Klagenfurt - Ambitionierte Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen wurden für ihre Leistungen vor den Vorhang geholt und offiziell gewürdigt.

Die großartigen Leistungen und tausende Stunden an Einsätzen und Übungen, welche Klagenfurts Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen das ganze Jahr über leisten, wurden bei der Feuerwehzeichenverleihung gewürdigt. Diese fand Samstagvormittag bei der Berufsfeuerwehr statt. In feierlichem Rahmen überreichte Feuerwehrreferent Bürgermeister Christian Scheider die Urkunden und Ehrenzeichen in Silber und Gold an verdienstvolle Einsatzkräfte.

Das Ehrenzeichen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee in Bronze für Verdienste im Feuerwehrwesen wurde verliehen an:

BM Robert Maderthaner OFM Manuel Kihalic

BI Raphael Andreas Trapp

OFM Christopher Ladinig

OFM Hugo Moser

OFM Lukas Peter Perkonigg

OFM Martin Wagner

OFM Ing. Bernhard Alexander Wolf BI Rene Donner

HFM Christof Marketsch

HFM Silvia Elisabeth Skala

BM Roman Fritz

BM Stephan Holzer

BM Philipp Laussegger BM Mario Mischitz

BM Andreas Petritz

BM Christoph Schmerlaib BM Marc Siebert

Das Ehrenzeichen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee in Silber für Verdienste im Feuerwehrwesen wurde verliehen an:

HFM Jürgen Frank

LM Emanuel Berger

BM Peter Perkonigg

OBM Lorenz Petritz-Albrecht

OBI Michael Lederer

HBM Andreas Pirker

HBM Stefan Steinacher

BM Klaus Grascher

HBM Michael Gregoritsch-Germ

OBM Marijan Kropiunik

OBM Markus Murnig

HBM Stefan Posratschnig

Das Ehrenzeichen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee in Gold für Verdienste im Feuerwehrwesen wurde verliehen an:

LM Hendrik Fixl

HFM Andreas Frießnegger

BM Herbert Kaunik

HFM Ernst Krenn

BI Michael Perisutti

HBI Christian Schneeweiss

HBM Günter Angerer

HBM Ing. Armin Gappitz HBM Karl Kulnik

HBI Johannes Stocker

OBR Helmut Unterluggauer

Das Ehrenzeichen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee in Bronze für Verdienste als Feuerwehrkommandant wurde verliehen an:

BR Franz Socher

HFM Andreas Frießnegger

OBI Ing. Daniel Kohla

BI Michael Kristan

BI Michael Strobel

OBI Harald Morak, MSc MBA

OLM Werner Lora-Turteltaube

Das Ehrenzeichen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee in Silber für Verdienste als Feuerwehrkommandant wurde verliehen an:

OBR Gerhard Egger

HFM Manfred Otti

E-OBI Ing. Oskar Grabner

LM Peter Lubi

Das Ehrenzeichen der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee für 60 Jahre im Feuerwehrdienst wurde verliehen an:

HV Ing. Robert Sablatnig sen. und E-OBI Ernst Kilzer