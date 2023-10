Mit 1. Jänner 2023 Rund 11 Millionen Besuche: Universal­museum Joanneum feiert 20-jähriges Bestehen Graz - Im Jahr 1811 gründete Erzherzog Johann von Österreich das Joanneum als „Innerösterreichisches Nationalmuseum“, um Zeugnisse der Natur, Kunst und Kultur des Landes zu sammeln, zu erforschen und zu archivieren. Als ältestes und zweitgrößtes Museum umfasst es heute 19 Museen, einen Tierpark und rund fünf Millionen Objekte. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (171 Wörter) Der Standort Schloss Eggenberg beherbergt das Münzkabinett, die Alte Galerie und das Archäologiemuseum im Schlosspark. © Jade

An 14 Standorten werden Besucher eingeladen, in die unterschiedlichsten Bereiche von zeitgenössischer Kunst, über Naturkunde bis hin zur Volkskunde einzutauchen. Mit 1. Jänner 2023 feiert die UniversalmuseumJoanneum GmbH ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige GmbH im Eigentum des Landes Steiermark.

Rund 11 Millionen Besuche

In den zwanzig Jahres ihres Bestandes wurden im UniversalmuseumJoanneum mehr als 600 Sonderausstellungen gezeigt, die rund 11 Millionen Besuche verzeichneten. Im selben Zeitraum wurden die Sammlungen des Joanneums – vor allem auch durch die bislang größten und bedeutendsten Schenkungen in seiner Geschichte – um rund eine halbe Million Objekte erweitert.

Ende 2011 öffnete nach dem großangelegten Umbau das Joanneumsviertel seine Türen. © Universalmuseum Joanneum/N. Lackner

Vielfältiges Kunst- und Kulturprogramm

„Das Universalmuseum Joanneum kann seit seiner Ausgliederung als Universalmuseum Joanneum GmbH eine ereignisreiche Geschichte vorweisen. Das älteste und zweitgrößte Museum Österreichs hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten beständig weiterentwickelt und ich freue mich besonders, dass wir im Jahr 2022 auf ein Besucher-Rekordjahr zurückblicken können. Gleichzeitig startet das Joanneum mit einem bemerkenswert vielfältigen Kunst- und Kulturprogramm in das Jahr 2023, welches eine Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte im Jubiläumsjahr verspricht”, so Landeshauptmann Christopher Drexler.