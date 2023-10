Frohes Neues! Trotz Grippewelle: VSV will morgen auch in Salzburg punkten Salzburg - Trotz Grippewelle geht es morgen für die Adler gleich zum ersten Neujahrs-Duell: Am Sonntag, dem 1. Jänner, beginnt das Spiel in der Salzburg-Arena. Anpfiff ist um 16.30 Uhr. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (269 Wörter) © VSV

Keine Zeit zum Durchschnaufen für die von einer Grippewelle arg gebeutelten „Adler“ – schon morgen, am Sonntag dem 1. Jänner beginnt das Neujahrs-Duell in der Salzburg-Arena. Spielbeginn ist um 16.30 Uhr. Benjamin Lanzinger erläutert: „Egal wie viel Ausfälle wir auch haben, wir werden den Kampf gegen die Salzburger voll aufnehmen, ihr hohes Tempo mitgehen, viel Eislaufen und versuchen, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Wir haben immer noch so viel Offensiv-Power im Team, das müssen wir nutzen.“ Zuletzt im Heimspiel gegen Bozen musste EC iDM Wärmepumpen VSV-Headcoach Rob Daum gleich auf sieben Spieler verzichten: „Ob von den Erkrankten jemand zurückkommen kann, ist äußerst fraglich. Aber damit haben jetzt auch andere Teams zu kämpfen, wir wollen jedenfalls unsere Auswärtsserie fortsetzen.“

Erfolgreiches Jahr 2022

Die Blau-Weißen haben in den letzten Wochen vor allem in Auswärtsspielen vollends überzeugt – insgesamt fünf Siege in Serie stehen am Habenkonto. Damit ist man gemeinsam mit den Black Wings Linz auch das aktuell beste Auswärtsteam der Liga: 27 Punkte in 16 Spielen sprechen eine ganz eindeutige Sprache. In Salzburg trifft nun das beste Auswärtsteam auf das drittbeste Heimteam in dieser Saison. Da wird es aufgrund der vielen Ausfälle umso mehr auf noch mehr Einsatz, noch mehr Kampfgeist und Leidenschaft ankommen. „Sie werden sicher hart und sehr aggressiv kommen, doch wir müssen das Tempo annehmen und voll dagegenhalten. Dann können wir auch in Salzburg punkten,“ so Benjamin Lanzinger, der mit seinem 17-jährigen Bruder Florian zuletzt im Heimspiel gegen Bozen erstmals gemeinsam im Line-up stand. Ganz besonders wichtig wird es – so Lanzinger