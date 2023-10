1.042.700 Tonnen Verpackungen & Altpapier Fleißige Mülltrenner in Österreich: Pro Kopf wurden 116 Kilo Müll getrennt Kärnten/Österreich - Laut Sammelbilanz der Altstoff Recycling Austria (ARA) haben Österreichs Haushalte heuer 1.042.700 Tonnen Verpackungen und Altpapier getrennt gesammelt. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (183 Wörter) ARA Vorstandssprecher Harald Hauke und Leonore Gewessler © Cajetan Perwein

Die Bilanz der Verpackungssammlung 2022 zeigt, dass die Österreicher trotz einem leichtem Rückgang fleißige Mülltrenner sind: Pro Kopf wurden 116 Kilogramm Verpackungen und Altpapier gesammelt, die anschließend sortiert und verwertet werden. Insgesamt haben die Haushalte heuer 1.042.700 Tonnen Verpackungen und Altpapier getrennt gesammelt. Die gesunkene Sammelmenge ist vor allem auf die durch den Ukrainekrieg ausgelöste Teuerungskrise zurückzuführen: Die Menschen konsumieren insgesamt weniger.

Bis 2025 Recyclingrate von 50 Prozent

Die Recyclingvorgaben der EU erfordern bis 2025 eine Recyclingrate von 50 Prozent bei Kunststoffverpackungen. Mit der vereinheitlichten Sammlung wird die Erreichung der Quote beschleunigt, ist sich ARA Vorstandssprecher Harald Hauke sicher: „Wir müssen das Recycling von Kunststoffverpackungen in Österreich verdoppeln, aktuell stehen wir bei 25 Prozent. Das können wir nur schaffen, wenn wir noch mehr sammeln. Jede Kunststoffverpackung muss ihren Weg in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack finden.“ Die gesammelten Verpackungen werden in modernsten Sortieranlagen nach den unterschiedlichen Kunststoffen getrennt und schließlich als Rezyklat für die Herstellung neuer Produkte aufbereitet. Jede Kunststoffverpackung ist immer auch ein Wertstoff und hilft Österreich einen Schritt näher an das EU-Ziel zu kommen.