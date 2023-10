Schnell einen Käufer gefunden Graz & Co. unter den begehrtesten Neubau-Bezirken Österreichs Steiermark - Gemeinsam mit den Neubau-Experten von "Exploreal" hat "willhaben" ausgewertet, in welchen Bezirken des Landes im Kalenderjahr 2022 Neubau-Eigentumswohnungen ab Vermarktungsbeginn am schnellsten einen Käufer gefunden haben. Österreichweit sind unter anderem die steirischen Bezirke Bruck-Mürzzuschlag und Graz-Umgebung unter den Top 10. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (69 Wörter) © 5min.at

In den ersten sechs der zehn Top-Bezirke – nämlich in Wolfsberg, Schärding, Wels (Stadt), Wien Hernals, Bruck-Mürzzuschlag und Bruck an der Leitha – dauerte es bei den im Jahr 2022 verwerteten Eigentumswohnungen im Durchschnitt keine drei Monate vom Verkaufsstart bis zum realisierten Verkauf. Puncto Anzahl der verwerteten Neubau-Eigentumswohnungen sind im Jahr 2022 die Top 10 Bezirke übrigens Wien Donaustadt, Wien Penzing, Graz, Wien Floridsdorf, Feldkirch, Innsbruck, Bregenz, Baden, Graz-Umgebung und Linz-Land.

Die Top 10 Bezirke österreichweit auf einen Blick nach Vermarktungsdauer 2022 Wolfsberg, Kärnten Schärding, Oberösterreich Wels (Stadt), Oberösterreich Hernals, Wien Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark Bruck an der Leitha, Niederösterreich Neunkirchen, Niederösterreich Graz-Umgebung, Steiermark Landeck, Tirol Villach (Stadt), Kärnten

Die Top 3 Bezirke der Steiermark nach Vermarktungsdauer 2022 Bruck-Mürzzuschlag Graz-Umgebung Südoststeiermark