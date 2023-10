Der neueste Food-Trend

2023: Der Street Food Market kommt wieder nach Kärnten

Kärnten - Mit Food Trucks, Garküchen und kleinen Essensständen ist Street Food längst in Österreich angekommen. Vom klassischen Burger über Fisch bis hin zur Süßspeise ist alles dabei, was das Street-Food-Herz begehrt. Auch 2023 ist der Street Food Market in Kärnten wieder am Start.

von Nina Fábián