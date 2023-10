Jung, dynamisch und kompetent: DAN Megastore Villach: So geht Küche, so geht wohnen! Villach - Stefan Glantschnig führt seit 2017 den DAN Megastore in Villach mit seinem dynamischen, motivierten und fähigen Team im flächenmäßig größten Küchenstudio Kärntens. von Redaktion 3 Minuten Lesezeit (403 Wörter) Werbung Geschäftsführer des DAN Megastore Villach Stefan Glantschnig (2. von links) mit einem Teil seines Teams. © Dan Küchen Megastore

Nicht nur Möbel, sondern Erlebnisse!

Seit 2017 schon gibt es den DAN Megastore in Villach in der Kärntner Straße 8. In diesem Jahr legte Stefan Glantschnig den Grundstein für den Erfolg des Küchenstudios, das sich mittlerweile auf ganze Wohnraumkonzepte spezialisiert hat. Er selbst ist ausgebildeter Küchenplaner mit langjähriger Erfahrung durch seine Arbeit in den größten österreichischen Einrichtungshäusern. Auch als Geschäftsführerassistent konnte er früh seine operativen Geschicke entwickeln. Der gebürtige Spittaler ist beruflich seiner Leidenschaft treu geblieben und jetzt sehr glücklich, dass der Küchenstore in Villach unter seiner Leitung so erfolgreich ist: “Wir starteten zu zweit, jetzt sind wir ein Team von 18 motivierten, gut ausgebildeten Leuten, die sehr gut miteinander harmonieren. Das spürt man einfach, wenn man zu uns kommt!”

Spürbare Harmonie: Im DAN Megastore in Villach erwartet dich ein junges, dynamisches Team, das dir die neuesten Trends präsentiert. © Dan Küchen Villach Traumküchen mit Traumwohnkonzepten: Im DAN Megastore in Villach werden Wohnträume wahr. © Dan Küchen Villach So geht Wohnen! So geht Küche! Die Profis wissen wie. © Dan Küchen Villach Individuelle Konzepte und Pläne werden für dich bei Dan erstellt. © Dan Küchen Villach Küchen und Wohnträume planen in gemütlichem Ambiente, das erwartet dich im DAN Megastore in Villach. © Dan Küchen Villach Das flächenmäßig größte Küchenstudio Kärntens und eines der umsatzstärksten Dan-Stores in Österreich: der DAN Megastore in Villach. © Dan Küchen Villach

Faire und seriöse Beratung mit Flair

Im DAN Megastore in Villach bekommst du nicht nur die angesagtesten Küchentrends, sondern auch ganze Wohnraumkonzepte mit Ideen, die beflügeln. Das junge und dynamische Team freut sich darauf, auch dich zu beraten. Der Erfolg spricht für sich im flächenmäßig größten Küchenstudio Kärntens und in einem der umsatzstärksten Dan-Studios Österreichs! Hier wird noch Wert gelegt auf faire und seriöse Beratung der KundInnen. Das Motto lautet: nicht nur Möbel anbieten, sondern Erlebnisse präsentieren! Von Komplettausstattungen bis hin zu Farbkonzepten, natürlich neben den neuesten Küchenmodellen und -geräten, bleiben im DAN Megastore Villach keine Wohnwünsche offen. Ein ungestörtes Ambiente und ein entspanntes und angenehmes Flair tun das Übrige für zukünftige NeuküchenbesitzerInnen. Zudem legt Geschäftsführer Stefan Glantschnig Wert darauf, dass seine MitarbeiterInnen keinen Druck verspüren, um jeden Preis bestimmte Umsatzziele zu erreichen: “Wichtiger als Zahlen ist mir, dass meine MitarbeiterInnen sich Zeit nehmen für unsere KundInnen! Das ist das A und O für ein erfolgreiches Miteinander und eine gute Kundenbeziehung.“

© Dan Küchen Villach

"Unsere KundInnen sollen sich bei uns wohlfühlen. Das ist unser vorrangiges Ziel!" Stefan Glantschnig, Geschäftsführer Dan Megastore Villach

Maßgeschneiderte Angebote für dein Wohnkonzept!

Das Team von Dan konzipiert dir ein 100%ig maßgeschneidertes Angebot für deine Traumküche oder dein Traumwohnzimmer. Konsequente Marktbeobachtungen und langjähriges Know-how sichern dir die aktuellen Wohntrends und bieten damit auch ein Küchen- und Wohnraumdesign in Kombination mit individuell angepassten Farb- und Einrichtungsideen, die dich bezaubern werden. Der DAN Megastore in Villach ist einfach am Puls der Zeit! Vereinbare jetzt deinen völlig unverbindlichen Beratungstermin in der Kärntnerstraße 8 in Villach!