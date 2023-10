Wir haben die wichtigsten Fakten E-Scooter kehren langsam zurück: Was haltet ihr davon? Villach - Langsam kommen die E-Scooter wieder zurück aus ihrem Winterschlaf und werden wieder quer durch Villach überall herumstehen. Damit steigt auch das Unfallrisiko. Genau das ist der kleinen Tochter eines 5-Minuten-Lesers geschehen. Ein junger E-Scooter-Fahrer ist in sie reingekracht. Wir haben die wichtigsten Fakten für euch. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (371 Wörter) Debatte © 5min.at

Sie sind zirka 25 km/h schnell und mittlerweile für viele ein praktisches Fortbewegungsmittel: Die Rede ist von den allseits beliebten E-Scootern. Doch nicht bei jedem sorgen die elektrisch betriebenen Roller für Freudestrahlen. So mancher rollt entnervt mit den Augen, wenn er sie sieht. Dazu zählt wohl auch Herbert M. Seine kleine Tochter war vor kurzem in einen Unfall mit einem 12-jährigen E-Scooter Fahrer verwickelt. “Sie war gerade auf dem Weg in die Volksschule und wollte den Zebrastreifen in der Rudolf-Kattnigg-Straße überqueren, als es passierte”, berichtet er im Gespräch mit 5 Minuten.

E-Scooter sind “fahrzeugähnliches Spielzeug”

Das Mädchen kollidierte mit dem E-Scooter Fahrer. Dabei erlitt sie eine Platzwunde sowie mehrere Abschürfungen, musste später beim Hausarzt versorgt werden. “Eine Anzeige wird aber wohl ins Leere laufen”, erklärt M. im Gespräch mit 5 Minuten. Der Grund: Per Gesetz zählen E-Scooter zu „fahrzeugähnlichem Spielzeug“ zu beachten sind dieselben Verhaltensvorschriften, wie beim Radfahren. “Der Junge ist im Besitz eines Fahrradführerscheins und darf das Gerät damit ohne weiteres fahren”, so der besorgte Vater. Er sieht hier dringenden Aufholbedarf: “Es kann nicht sein, dass jeder E-Scooter fahren kann, wie es ihm passt und das nicht kontrolliert wird.”

Wer älter als 12 ist, darf mit E-Scootern fahren

Wie Chefinspektor Gerald Kreuger gegenüber 5 Minuten berichtet, hätte der 12-Jährige den E-Scooter sowieso fahren dürfen. “Nur wenn man jünger als 12 ist, braucht man einen Fahrradführerschein und einen Helm oder eine Begleitperson, die über 16 Jahre alt ist”, weiß er. E-Scooter würden zudem nur auf der Fahrbahn und auf Radwegen fahren dürfen, es sei denn, des Fahren ist auf Gehsteigen oder Gehwegen genehmigt.

Ab 0,8 Promille wird gestraft

Dennoch müssen sich, wie Kreuger meint, die E-Scooter-Fahrer genauso an die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung halten. Gestraft wird beim Lenken eines E-Scooters im vom Alkohol beeinträchtigten Zustand übrigens gleich wie bei Radfahrern: ab 0,8 Promille. Dass E-Scooter-Fahrer nicht kontrolliert würden, widerspricht Kreuger jedoch. Sie würde im Zuge des Streifendienstes und bei angeordneten Schwerpunktaktionen selbstverständlich kontrolliert werden. Seiner Meinung nach sei es anzudenken, den Verkehr durch eine Versicherungs- oder Kennzeichenpflicht – wie es sie in Deutschland schon gibt – sicherer zu machen.