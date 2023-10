Großes Projekt der Kärnten Netz Millionen-Investition für eure Versorgung: Umspann­werk Gailitz wird erneuert und ausgebaut Arnoldstein - Die Gemeinde Arnoldstein bekommt ein neues Umspannwerk. Warum das so wichtig ist und warum die Kärnten Netz dafür 9 Millionen Euro investiert, erklärt und Reinhard Draxler, Geschäftsführer der Kärnten Netz im Interview. Arnoldsteins Bürgermeister Reinhard Antolitsch freut sich ebenfalls über eine Win-Win-Situation. von Carolina Kucher 4 Minuten Lesezeit (497 Wörter) Arnoldsteins Bürgermeister Reinhard Antolitsch, Geschäftsführer der Kärnten Netz Reinhard Draxler und Robert Smerslak, Projektleiter für die Erneuerung des Umspannwerkes Gailitz © 5min.at Artikel zum Thema Damit jedes Tal schnell versorgt ist: Kärnten Netz erneuert das Umspann­werk

Bereits gestern, am 22. März, präsentierte die Kärnten Netz ein 9 Millionen Euro Projekt, bei dem die Stromversorgung im unteren Gailtal ausgebaut werden soll. Schwerpunkt der Investitionen ist die Erneuerung des Umspannwerks Gailitz in der Marktgemeinde Arnoldstein. Wir haben berichtet. Doch wozu macht Kärnten Netz das? Wir haben die Antwort für euch!

Ein Beispiel zum Verständnis

Ein zentraler Punkt, der die Kärnten Netz im Moment bestimmt, ist das Thema “Energiewende”. “Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon”, betont Kärnten Netz Geschäftsführer Reinhard Draxler. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte will man das Kärntner Energiesystem komplett umbauen. “Wir sprechen hier aber nicht nur von Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft, wir sprechen von der gesamten Infrastruktur samt Leitungsnetz“, betont Draxler. Als Beispiel führt er die vielen Einfamilienhäuser an, die inzwischen auf Sonnenkraft setzen. “Hier gibt es einen regelrechten Boom und die Zahlen haben sich im letzten Jahr verfünffacht. Nun ist es aber so, dass zum Beispiel um die Mittagsspitze, viel Sonnenenergie erzeugt wird, die sofort verbraucht werden muss. Die Hausbesitzer sind aber um diese Zeit oft nicht zuhause. Wenn wir die Energie also weitertransportieren würden wir das System optimal nutzen und die Verbraucher werden selbst zu Produzenten. Wenn es nun in Arnoldstein sonnig ist kann der Strom zum Beispiel nach St. Veit transportiert werden, wo es gerade regnet”.

Im Laufe der nächsten Jahrzehnte will Kärnten Netz das Kärntner Energiesystem komplett umbauen. © 5min.at

“Wie eine Operation am offenen Brustkorb”

Damit dieses Unterfangen überhaupt möglich ist, braucht es Umspannwerke als Schnittstelle. Jenes Gailitz ist bereits 70 Jahre alt und wird nun in den nächsten drei Jahren umgebaut und für die Zukunft adaptiert. Das Werk ist ein zentraler Netzknoten, der dafür sorgt, dass das ganze Gailtal und der Bereich bis nach Villach versorgt sind. “Die Herausforderung sehe ich nur darin, dass es während des Umbaus nicht finster wird. Das kann man sich vorstellen wie eine Operation am offenen Brustkorb. Ich weiß aber, und drüber bin ich sehr froh, dass unsere Mitarbeiter das Know-How haben, um solche komplexen Prozesse durchzuführen”.

Eine Win-Win-Situation

Bürgermeister von Arnoldstein, Reinhard Antolitsch, freut sich über die Zusammenarbeit mit der Kärnten Netz: “Es ist eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die vor allem von Wertschätzung geprägt ist. Gemeinsam konnten wir schon viele tolle Projekte meister, wie zum Beispiel die Versorgung der Stadt Villach mit Fernwärme, die hier bei uns produziert wird. Auch der Ausbau der Kraftwerke, wie beispielsweise in Gailitz, trägt dazu bei, dass die Sicherheit der Energieversorgung nachhaltig und zukunftsträchtig sichergestellt ist!” Die Gemeinde ist aber nicht nur eine Drehscheibe in puncto Energieversorgung, sondern auch beim Thema Wärmeversorgung ist sie ganz vorne mit dabei. “Bei uns wird der gesamte Restmüll Kärntens thermisch entsorgt und Fernwärme wird produziert. Das trägt deutlich zur CO²-Reduktion bei! Eine Win-Win-Situation für uns ist natürlich noch, dass andere Betriebe ebenfalls Wärme erzeugen und EURONOVA hier bei uns seinen Standort hat”, so das Antolitsch abschließend.