Von 27. bis 31. März 2023 Klagenfurt sucht nach Osternestern: Wer es findet, gewinnt! Klagenfurt - Der Osterhase hoppelt bald wieder durch Klagenfurt! Dabei versteckt er von 27. bis 31. März täglich vier entzückende Nester, die von aufmerksamen Klagenfurtern gefunden werden können. Doch der Osterhase ist heuer besonders nett: Er postet Tipps und verrät, wo die Nester versteckt sein könnten! von Carolina Kucher

Ergänzend zum vielseitigen Osterangebot findet im Zeitraum von 27. bis 31. März 2023 eine große Osternestsuche in der Klagenfurter Innenstadt statt! Vier entzückende Osternestkörbe mit wunderschönen Frühlingsblumen und einer Überraschung können von Montag bis Freitag in der Renaissanceinnenstadt Klagenfurt gefunden werden. Da der Osterhase jeden Tag in der City unterwegs ist, können insgesamt 20 Körbe gesucht werden!

Tipps vom Osterhasen

Mit dem Finderlohn in Form von Einkaufsgutscheinen können die glücklichen Teilnehmer*innen bequem in der Innenstadt einkaufen. Plaziert werden Körbe im Bereich der Klagenfurter Innenstadt und in den City Arkaden. Hinweise, wo die Nester versteckt sein könnten, werden vom Osterhasen höchstpersönlich auf Instagram unter klagenfurt_city und auf www.klagenfurt.at/osternestsuche rechtzeitig veröffentlicht.

Teilnahmebedingungen: 20 Osternestkörbchen

Zeitraum: 27. bis 31. März 2023

Location: Klagenfurter Innenstadt & City Arkaden

Tipps werden auf www.klagenfurt.at/osternestsuche und auf Instagram unter klagenfurt_city veröffentlicht

Jede*r Teilnehmer*in kann sich im Zeitraum der großen Osternest-Suche einen einzelnen Gewinn sichern

Teilnahmeberechtigt sind jene, die die Volljährigkeit erreicht haben