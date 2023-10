Wer haftet im Brandfall? Fire Protect: "Richtiger Brand­schutz kann Leben retten!" Villach - Ressourcen, Kompetenz und Verantwortung: Wichtige Schlagwörter für effektiven Brandschutz. Doch wer übernimmt die Verantwortung im Brandfall? Die Fire Protect GmbH gibt Antwort. von Redaktion 7 Minuten Lesezeit (843 Wörter) Werbung Rüdiger Kopeinig (links) und Mario Santer von der Fire Protect GmbH mit Kontrollinspektor Thomas Warmuth (Mitte) von der Polizei Villach bei einer Evakuierungsübung im V-Center. © 5min.at

Im Brandfall: Wer übernimmt die Verantwortung?

Jeder, der Immobilien besitzt oder verwaltet, muss sich früh die Frage stellen: Sind wir im Brandschutz richtig aufgestellt? Gibt es ein umfassendes Präventionskonzept? Und wer übernimmt die Verantwortung im Risikofall? Sehr oft sind Fragen wie diese nicht geklärt, und es kommt zum Showdown: Das Unternehmen oder die Immobilie ist schwer beschädigt oder gar völlig abgebrannt. Bis die Fragen geklärt sind, wer für das Chaos haftet, kostet es alle sehr viel Geld und Nerven. Die Fire Protect GmbH im V-Center in Villach ist hier der Ansprechpartner Nr. 1 in Kärnten. Die beiden Experten, Standortleiter Mario Santer und Niederlassungsleiter Peter Plessnitzer, sind die fachkundigen externern Brandschutzbeauftragten, die über 100 Objekte im Monat betreuen und genau das klären. Rüdiger Kopeinig ist Geschäftsführer, er weiß: “Es sind die ganz einfachen Fragen, die man sich stellen sollte: Haben wir die Ressourcen für richtigen Brandschutz? Wer hat genügend Kompetenz und die Ausbildung im Team, dafür die Verantwortung zu übernehmen? Wir von Fire Protect beantworten Fragen wie diese für Unternehmen und Immobilienbesitzer.” Die MitarbeiterInnen sind in verschiedenen Bereichen ausgebildet, die auf die speziellen Anforderungen und Gefährdungen der unterschiedlichen Betriebsarten abgestimmt sind. Mario Santer erklärt: “Jedes Unternehmen und jeder Immobilienbesitzer muss wissen, ob professioneller Brandschutz im Haus gewährleistet ist. Wir betreuen hierfür Wohnhausanlagen für Hausverwaltungen und Unternehmen im betrieblichen Brandschutz.”

© Fire Protect GmbH

"Wenn es brennt, ist es bereits zu spät. Die Verantwortlichkeit muss vorher geklärt sein. " Peter Plessnitzer, Brandschutzbeauftragter bei Fire Protect

Vom Sach- zum Personenschaden ist es nicht weit!

Wichtig sind die brandschutztechnischen Begehungen, denn dabei checken die Profis der Fire Protect GmbH, ob Hindernisse da sind, die bei einer Evakuierung im Weg stehen. Für viele bedeutet richtiger Brandschutz einen großen Aufwand und kaum jemand findet sich zurecht im Dschungel der Brandschutzverordnungen. Standortleiter Kärnten Mario Santer: “Wir bekommen immer mehr Anfragen von Hausverwaltungen und Betrieben, die mit vielen Normen und Richtlinien (TRVBs) konfrontiert sind. Es geht darum, dass die verantwortlichen Personen sich mit zahlreichen Dingen gleichzeitig beschäftigen müssen und dabei auch immer up to date sein sollten. Sie sind diejenigen, die im Risikofall die Verantwortung für alle tragen.” Der Weg vom Sach- zum Personenschaden ist dabei leider oft nicht weit. Santer weist nochmal darauf hin, dass man sich Folgendes in Bezug auf sicheren Brandschutz fragen sollte: Hat der Verantwortliche genug Ressourcen? Hat er/sie die nötige Kompetenz (Ausbildung, Stellung im Unternehmen)? Kennt er/sie sich in den Anforderungsbereichen aus? Kennt er/sie die Risiken (Haftung, Brandgefahren, Wettbewerbsnachteile)? Der externe Brandschutzbeauftragte Peter Plessnitzer weiß: “Die Vielzahl an Rechtsvorschriften überfordert schnell, zudem gibt es einige Graubereiche hinsichtlich der rechtlichen Verantwortung und die Zuständigkeiten sind oft auch nicht klar geregelt.” Die Lösung liegt nah: Die Experten von Fire Protect sind genau dafür da, Brandschutzmaßnahmen für Immobilien und Unternehmen so durchzuführen, dass im Risikofall schnell und effektiv gehandelt werden kann – dazu gehören auch die richtigen Evakuierungskonzepte!” Wie so eine Brandschutzübung im Detail funktioniert, seht ihr hier im Video!

Eine spannende Brandschutzübung mit der Fire Protect GmbH und Einsatzkräften!

Elektronische Geräte sind häufig Brandursache!

Die Brandursachenstatistik aus dem Jahr 2021 vermeldet, dass neben einer Großzahl an unbekannten Brandursachen elektronische Geräte, Wärmegeräte sowie elektrische Energie und offenes Licht die häufigsten Gründe sind, warum Brände entstehen. Dabei ist interessant: Das Haftungsrecht gliedert sich grundsätzlich in zivilrechtliche und strafrechtliche Haftung, wobei nicht nur ein bestimmtes Handeln, sondern auch eine Untätigkeit strafbar sein kann. Leitende Angestellte, die als Verantwortliche im Brandfall gelten und ihren Pflichten nicht ordnungsgemäß nachgekommen sind, drohen neben saftigen Verwaltungsstrafen auch strafgerichtliche Verurteilungen – und letzten Endes haftet der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin! Es muss auch nachgewiesen werden können, wer wann wie oft die Kontrollen der Brandprävention durchgeführt hat. Wer nicht glaubhaft vermitteln kann, dass dies alles ordnungsgemäß und vor allem regelmäßig durchgeführt worden ist, macht sich sehr schnell strafbar. Die Fire Protect GmbH in Villach ist deshalb der richtige und wichtige Ansprechpartner für alle Immobilienbesitzer und Brandschutzverantwortlichen – denn all das klären sie direkt vor Ort mit euch!

Was dein Brandschutzexperte übernimmt: Erstellung von Brandschutzordnungen

Durchführung der erforderlichen Brandschutzeigenkontrollen gem. TRVB 120: Löschgeräte sind beispielsweise im Monatsrhythmus zu prüfen. So wird ausgeschlossen, dass Feuerlöscher gebraucht, aber nicht wieder durch funktionstüchtige ersetzt werden oder gar fehlen und dann im Brandfall nicht verfügbar sind

Durchführen von Sicht- und Funktionskontrollen

Ausbildung und regelmäßige Brandschutzunterweisungen der Betriebsangehörigen

Durchführung von Brandalarm- und Räumungsübungen

die Veranlassung der periodischen Überprüfungen und die Instandhaltung und Revision aller brandschutzrelevanten Sicherheitseinrichtungen

die Freigabe brandgefährlicher Tätigkeiten

das Führen des Brandschutzbuches, die Unterweisung, Anleitung und Kontrolle von Brandschutzwarten

Zivilrechtliche Haftung wird weitgehend ausgelagert!

Reparaturen und Instandsetzen von Brandschutztüren

Erstellen oder wiederherstellen von Brandabschottungen

Einfach anrufen und Termin vereinbaren!

Wie wichtig ein Brandschutzkonzept für Unternehmen ist, kann Mario Santer nicht oft genug betonen. „Ich kann nur an jede Hausverwaltung appellieren, sich um die sicherheitstechnische Betreuung der jeweiligen Wohneinheiten zu kümmern und entsprechende Brandschutzmaßnahmen vorzunehmen.” Es geht aber auch anders: Ein Anruf oder eine Email an die [email protected] und ein Experte ist zur Stelle! Bei einem unverbindlichen Termin bei einem der Kärntner Standorte – Villach, Velden, Klagenfurt und Wolfsberg – könnt ihr euch über alles genau informieren. Mit dem Kärntner Brandschutzunternehmen Nr. 1 könnt ihr euch sicher sein, einen erfahrenen und kompetenten Partner zu haben, mit dem ihr auf der feuerfesten Seite des Lebens steht – noch dazu wird euch eine Menge Arbeit abgenommen, die Mario Santer, Peter Plessnitzer und das restliche Team mit Freude und Kompetenz erledigen. Sie gehen sicher, dass keine Brandlasten und Stolperfallen in den Stiegenhäusern unentdeckt bleiben.