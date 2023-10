Tiefe Dankbarkeit Nach schwerem Unfall: Familienvater trifft riesige Welle der Hilfs­bereitschaft Velden - Nach einem schweren Unfall Anfang des Monats ist für einen Familienvater aus Velden nichts mehr, wie es war. Viele Menschen möchten der jungen Familie nun helfen. Auch ein Spendenkonto ist eingerichtet. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (412 Wörter) Der 38-jährige Familienvater stürzte bei einem schweren Rodelunfall 70 Meter in die Tiefe. © Tanja Pfleger & Josef Pfleger

Wie bereits berichtet, kam ein Familienvater aus dem Bezirk Villach-Land am Dreiländereck aus bislang unbekannter Ursache von der Rodelbahn ab und stürzte daraufhin knapp 70 Meter in die Tiefe. Seither liegt er auf der Intensivstation und kämpft sich zurück ins Leben. Die Ärzte gehen davon aus, dass er querschnittsgelähmt sein wird.

Zahlreiche Vereine und Firmen wollen helfen

Der Familienpapa ist allseits sehr beliebt und erhält enormen Zuspruch nicht nur von seiner Familie, auch viele Freunde und Bekannte setzen sich tatkräftig für ihn ein. Zudem möchten zahlreiche Firmen, die mit Christoph in Kontakt stehen, dem Vater von zwei Töchtern und seiner Frau zumindest finanziell unter die Arme greifen. Die Spenden werden dort eingesetzt, wo sie auch dringend benötigt werden. Die Liste ist lang: Eine langwierige Reha, zahlreiche Umbauten im neuen Haus und Auto, sowie ein spezielles Bett und ein Rollstuhl sind nur ein Teil davon, was in den nächsten Monaten auf die junge Familie zukommen wird. Auch Charity-Vereine wie Lions Club, Rotary Club, Round Table und viele mehr sprechen ihre Unterstützung aus.

Spendenkonto eingerichtet

Christoph ist Präsident des Round Table 20 in Spittal an der Drau. Die Charity-Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, jenen Menschen, die sich selbst nicht oder nur schwer helfen können, durch weitreichende Verbindungen zu unterstützen. Für den Verunfallten wurde nun ein extra Spendenkonto eingerichtet, wo jede einzelne Spende herzlichst willkommen ist. “Jeder Euro hilft enorm und wir sind sehr dankbar über die Unterstützung, die wir tagtäglich bekommen”, berichtet ein Angehöriger gegenüber 5 Minuten.

Vor allem seine Familie gibt ihm in dieser schweren Zeit die Kraft zu kämpfen. © Privat Christoph und seine Frau Jacqueline beim BG Ball in Spittal an der Drau. © Patrick Sommeregger-Baurecht

Sporteln für den guten Zweck

Auch die Veranstalter des legendären Kilt-Skitag auf der Turracher Höhe am Samstag, den 1. April, möchten dem 38-Jährigen helfen. Es wird eine Tombola veranstaltet. Alles was bei der Tombola eingenommen wird, gehört Christoph und seiner Familie. Das Los wird um 10 Euro verkauft und es werden 600 Lose vorbereitet. Losgewinne sind unter anderem Gutscheine von Blue Tomato oder der Turracher Höhe, Skipass-Voucher für 2024, Uhren von Jacques Lemans und Tickets für ein Fußball-Spiel in der Allianz-Arena München. Hilfe kommt auch aus Spittal an der Drau. Dort hat Christoph More Kärntens größten Bike-Shop eröffnet. Er hat für mehrere Tage zwei Räder im Shop aufgebaut und man kann dort virtuell radeln für den guten Zweck. Für jeden gefahrenen Kilometer gibt es einen Geldbetrag, welcher zur Gänze der Familie gespendet wird.