Work-Life-Balance & 4-Tage-Woche: Job als Online-Redakteur (m/w/d) - (24 bis 32h)

Die Website archiv.5min.at zählt im Schnitt über eine Million Nutzer und über 10 Millionen Seitenaufrufe. Monatlich werden im Schnitt über 4 Millionen Visits gezählt.* Das Team besteht in zwei Bundesländern aus über 20 Personen aus Journalismus, Marketing, Video, Fotografie und Social Media. Das Konzept von 5 Minuten basiert auf Bürgerjournalismus und baut auf den drei Säulen Regionalität, Schnelligkeit und kostenloser Zugang zu den Inhalten auf. Der Firmenstandort befindet sich in Villach - weitere Büros in Planung.

(Quelle: Google Analytics)