Gestern Nachmittag 14-Jähriger gesteht Bomben­drohung: Er wird jetzt angezeigt Feldkirchen - Gestern wurde in einer Feldkirchner Schule eine Bombendrohung am WC gefunden. Ein 14-jähriger Schüler hat gestanden. Weitere Informationen folgen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (75 Wörter) SYMBOLFOTO © Cherokee4/ #312658279 /stock.adobe.com

Gestern Vormittag wurde am Knaben-WC in einer Feldkirchner Schule eine Bombendrohung auf der Wand gefunden. Die Schule wurde evakuiert – bei der Durchsuchung konnte die Polizei keine gefährlichen Gegenstände finden. Bei der Befragung der Schüler gestand dann ein 14-Jähriger, dass er die Drohung vor einigen Tagen an die Wand geschrieben habe, wie die Polizei berichtet. Er wird nun der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Zudem erstellt die Polizei aktuell eine Verrechnung der Einsatzkosten.