Kärntner Küche mit "mediterranem Touch" Neue Pächter für Landgast­hof Stossier: Wirtshaus­kultur soll zurück­kommen Emmersdorf bei Klagenfurt - Der Landgasthof Stossier in Emmersdorf bei Klagenfurt hat neue Pächter gefunden. David Weinberger und Manuel Vidakovic wollen die Wirtshauskultur wieder zurückbringen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (191 Wörter) #GOODNews © Anfoch Wir - Landgasthof Stossier

Der Landgasthof Stossier hat neue Pächter gefunden – es handelt sich um zwei Freunde, die sich in der Schule für die Gastgewerbekonzession kennengelernt haben: David Weinberger und Manuel Vidakovic. “Wir haben damals schon darüber Witze gemacht, dass wir ein Lokal aufmachen werden und jetzt ist es tatsächlich wahr”, meint Weinberger lachend im Gespräch mit 5 Minuten. Den Landgasthof haben sie gepachtet, er selbst sei seit seinem 16. Lebensjahr in der Gastro, sein Kollege jedoch sei unerfahren. “Er wird das Service machen, ich stehe in der Küche”, berichtet der gelernte Koch weiter. Auch Personal hätten sie schon. “Wir sind nämlich schon ziemlich gut ausgebucht.”

Stammtisch wird beibehalten

Die Beiden haben bereits relativ viel umgebaut und neu gemacht, das Ambiente soll jedoch bestehen bleiben. “Wir wollen die Wirtshauskultur wieder zurückbringen – der Stammtisch wird beibehalten und es bleibt definitiv ein Gasthaus”, weiß Weinberger um die Vorzüge eines Gasthauses Bescheid. Zudem soll es hauptsächlich Kärntner Küche, allerdings mit “mediterranem Touch” geben. “Wir wollen so gut es geht die Zutaten und alles regional beschaffen”, so der Koch. Geöffnet wird am Mittwoch, den 26. April.