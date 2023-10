Am 31. März und am 1. April Zu jedem Knödel: "Sweet & Delicious" feiert Jubiläum mit gratis Kaffee Villach - Das "Sweet & Delicious" in der Lederergasse wird demnächst ein Jahr alt. Nächste Woche möchte man das mit einer besonderen Aktion feiern. Wir haben nachgefragt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (149 Wörter) #GOODNews © KK

Mit ihren süßen und pikanten Knödeln haben Dejan und Diana die Draustadt bereits für sich eingenommen. Seit mittlerweile ziemlich genau einem Jahr betreiben die beiden das “Sweet & Delicious” in der Villacher Lederergasse. Daher werden sie am 31. März und am 1. April mit den Gästen auf besondere Art und Weise feiern. “Zu jedem Knödel wird es einen gratis Kaffee nach Wahl geben”, weiß Dejan gegenüber 5 Minuten.

Jeden Tag geöffnet

Man hat vor einem Jahr lediglich mit Kaffee, Knödeln und Fruchtsäften gestartet, mittlerweile konnte man das Sortiment aber erweitern. “Wir sind jetzt schon eine Cafébar”, so Dejan. Es gibt nun auch Flammkuchen, selbst belegte Croissants und am Abend kann man auch Spritzer und Aperol trinken. Das “Sweet & Delicious” ist jedenfalls jeden Tag von 8.30 bis 21 Uhr geöffnet – inklusive täglichen Frühstücksangeboten.

Zu jedem Knödel gibt's einen gratis Kaffee.