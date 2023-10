Kultur Steirisches Elevate-Festival mit Hanns-Koren-Kultur­preis aus­gezeichnet Steiermark - Auf Antrag von Landeshauptmann Christopher Drexler hat die Steiermärkische Landesregierung beschlossen, das steirische „Elevate″-Festival für zeitgenössische Musik, Kunst und politischen Diskurs mit dem Hanns-Koren-Kulturpreis des Landes Steiermark auszuzeichnen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (308 Wörter) Eröffnet wurde das Elevate Festival 2023 im großen Theatersaal des Grazer Orpheums durch die Bestsellerautorin Sibylle Berg. © Screenshot/Video elevate.at

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird im Zwei-Jahres-Rhythmus vergeben – die Vergabe erfolgt auf Vorschlag einer Jury. Mit dem Hanns-Koren-Kulturpreis würdigt die Steiermärkische Landesregierung besondere kulturellen Leistungen und zeichnet damit Menschen aus, die durch ihre schöpferischen Ideen Leistungen vollbracht haben, durch die die Entwicklung des Kulturlebens in der Steiermark beispielgebend gefördert wurde. Landeshauptmann Christopher Drexler: „Das ‚Elevate′-Festival vernetzt nicht nur nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler aus den verschiedensten Sparten, vielmehr setzt man sich im Rahmen des mehrtägigen Festivalprogramms auch mit den großen Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens auseinander und fördert damit den Austausch über Zukunftsfragen aus verschiedenen Blickwinkeln. Daher freue ich mich, das ‚Elevate′-Festival, das in den fast zwei Jahrzehnten seines Bestehens wesentliche Beiträge zum kulturellen Leben in der Steiermark geleistet hat, mit dem Hanns-Koren-Kulturpreis auszeichnen zu dürfen.″

Auszug aus der Jurybegründung:

„Der Hanns-Koren-Kulturpreis soll im Jahr 2023 an Elevate, das seit 2005 jährlich stattfindende Festival für zeitgenössische Musik, Kunst und politischen Diskurs, gehen. Wie das trigon Festival, das vor genau 60 Jahren (1963) unter dem damaligen Kulturreferenten Hanns Koren erstmals veranstaltet wurde, verknüpft Elevate auf innovative Weise lokale und internationale Akteurinnen und Akteure aus verschiedenen Sparten und Ländern weltweit. In Performances, Konzerten, Installationen, DJ-Sets, Workshops, Film-Screenings, Vorträgen und Diskussionen hebt („elevate”) die mehrtägige Veranstaltung nicht nur die überregionale Aufmerksamkeit für Graz und die Steiermark, sondern verhandelt – konsequent am Puls der Zeit – die großen Fragen gesellschaftlichen Zusammenlebens. […] Elevate lädt dabei nicht nur zum Zuhören und Zuschauen ein, sondern auch zum Austausch und Mitdiskutieren über Zukunftsfragen aus verschiedenen Blickwinkeln. Es bewegt sich im Sinne des Hanns-Koren-Preises ‚zwischen Bildungsarbeit, wissenschaftlicher Tätigkeit, musischer Entfaltung und Umweltgestaltung′ und hat das Kulturleben der Steiermark in den vergangenen zwei Jahrzehnten beispielgebend gefördert.″

