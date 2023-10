"Kann nicht ausgeschlossen werden" "dm" ruft Artikel zurück: Hier könnten Salmonellen drin sein Kärnten - Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich im Artikel Salmonellen befinden, ruft der "dm" aktuell sein "dmBio Tahin Sesammus 250g" zurück. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (85 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

“Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Artikel Salmonellen auftreten können”, berichtet der “dm” in einem Rückruf. Betroffen ist das “dmBio Tahin Sesammus 250g” mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 21. und 25. Februar 2025 – diese sind am Deckelrand zu finden. Das Unternehmen möchte gleichzeitig betonen, dass weitere Produkte aus dem “dmBio”-Sortiment nicht betroffen seien. Das Produkt soll ungeöffnet oder angebrochen wieder in die Filialen zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird dort auch ohne Vorlage des Kassenbons rückerstattet. Vonseiten “dm” bedaure man den Vorfall.