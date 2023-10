Fünf Jahre nach Typisierung Klagenfurter (49) mit lebens­rettender Spende: "Hoffe, dass Empfängerin gesund wird" Klagenfurt - Der 49-jährige Michael aus Klagenfurt hat sich 2017 in Moosburg typisieren lassen. Nun konnte er seine gesunden Stammzellen an eine mitteleuropäische Frau spenden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (157 Wörter) Lebensretter Michael bei der Stammzellenspende. © Geben für Leben

“Im September 2017 ließ ich mich, nachdem meine ältere Tochter mich über den Aufruf informiert hatte, in Moosburg typisieren. Niemals hätte ich gedacht, die Chance zu bekommen, wirklich Spender zu werden”, berichtet Michael. Aber Ende 2022 kam dann “völlig unerwartet” die Nachricht, dass er in Frage kommen würde. “Ich zögerte keinen Moment und mir war sofort klar, dass ich meine Stammzellen einem schwer kranken Menschen gerne spenden würde”, so der Spender.

“Hoffentlich lassen sich mehr Menschen typisieren”

Die Spende fand dann im LKH Graz statt und dauerte fünfeinhalb Stunden. Er habe sich sowohl bei der Voruntersuchung als auch am Tag der Spende “sehr gut aufgehoben und betreut gefühlt”. Er fände es sehr schön, wenn sich mehr Menschen typisieren lassen würden, um den Menschen zu helfen, die es benötigen. “Ich schätze meine Gesundheit jetzt noch viel mehr und hoffe von ganzem Herzen, dass meine Empfängerin gesund wird.”