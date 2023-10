Nachbarn alarmierten Einsatzkräfte Rauchwolken: Feuer­wehren bekämpften Garagenbrand Hart bei Graz - Am gestrigen Nachmittag wurden die Feuerwehren Hart bei Graz und Kainbach bei Graz zu einem Brand alarmiert. Aufmerksame Nachbarn bemerkten, dass aus der Garage Rauch ins Freie drang. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (120 Wörter) © Feuerwehr Hart bei Graz

Bereits wenige Minuten nach der Alarmierung waren die Einsatzkräfte vor Ort. Bei der Erkundung durch Einsatzleiter HBI Peter Preuss wurde festgestellt, dass in einem Aufenthaltsraum im Keller ein Feuer ausgebrochen war und Möbel in Brand standen. Aufgrund der offenstehenden Kellertüre drang auch Brandrauch in die oberen Stockwerke. Die Brandursache ist noch unklar.

© Feuerwehr Hart bei Graz © Feuerwehr Hart bei Graz © Feuerwehr Hart bei Graz

“Sofort wurde durch den Atemschutztrupps Hart 1, nachdem Trupp Hart 2 und der Rettungs- und Sicherungstrupp der FF Kainbach vor Ort waren mittels C-42 Schnellangriffseinrichtung die Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz durchgeführt”, berichtet die FF Hart bei Graz. Da der Rest des Objektes stark verraucht war wurde dieses mit zwei Hochleistungslüftern belüftet. Kurze Zeit später konnte durch den Einsatzleiter „Brand Aus“ gegeben werden.