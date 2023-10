Ab sofort Villach ist waldbrand­gefährdet: Verordnung tritt in Kraft Villach - Aufgrund der anhaltenden Trockenheit gilt das gesamte Villacher Stadtgebiet ab sofort bis auf Weiteres als waldbrandgefährdet. Offene Feuer in Waldnähe sind daher verboten. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (86 Wörter) © Fotomontage 5min.at & Zechgemeinschaft Vassach

In den vergangenen Wochen gab es kaum Niederschläge. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit gilt das gesamte Villacher Stadtgebiet daher bis auf Weiteres als waldbrandgefährdet. Das bedeutet, dass in Wäldern und an Waldrändern bzw. in Waldnähe die Verwendung offenen Feuers oder sonstiger rauchender, glimmender oder pyrotechnischer sowie feuergefährlicher Gegenstände verboten ist – auch das Grillen ist nicht erlaubt. Das Ignorieren des Verbotes kann mit bis zu 7.270 Euro oder einer Freiheitsstrafe von vier Wochen bestraft werden. Die Verordnung gilt bis auf Weiteres,.