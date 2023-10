Soll in Sonderstadtsenat beschlossen werden Klagenfurt zieht Miet­preis­bremse für 3.100 stadteigene Wohnungen Klagenfurt - Angesichts der anhaltenden Teuerungswelle soll in Klagenfurt bei den insgesamt 3.100 stadteigenen Wohnungen in einem Sonderstadtsenat am kommenden Dienstag (28. März) eine Mietpreisbremse beschlossen werden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (157 Wörter) © Jeremias

Die finanzielle Belastung, die Menschen heuer aufgrund der horrend ansteigenden Lebenserhaltungskosten erfahren müssen, ist an der Schmerzgrenze angelangt. “Klagenfurt muss jetzt, anders als der Bund, die Mietpreisbremse umsetzen. Uns ist es wichtig, gerade in diesen schwierigen Zeiten der Rekordinflation, den Menschen unter die Arme zu greifen”, sagt Bürgermeister Christian Scheider. Die Bundesregierung hat sich ja erst kürzlich gegen eine Mietpreisbremse und für einen Einmalbonus in der Höhe von 200 Euro für viele Haushalte entschieden.

Keine Mietzinserhöhung für stadteigene Wohnungen

In einer Sondersitzung des Stadtsenates soll am 28. März eine “Klagenfurter Mietpreisbremse” für die stadteigenen Wohnungen beschlossen werden. Das bedeutet, dass es in diesem Jahr für die Mieter der insgesamt 3.100 stadteigenen Wohnungen auf jeden Fall keine Mietzinserhöhung geben wird, wie die Stadt bestätigt. “Die Einmalzahlung der Bundesregierung ist dann für Mieter von Gemeindewohnungen in der momentan schwierigen Lebenssituation ein zusätzlicher Teuerungsausgleich”, so der Bürgermeister.