Vor Gericht Junger Polizist er­schossen: Übungs­leiter angeklagt Graz - Im Rahmen einer Übung erlitt ein 27-jähriger Polizist im September 2022 eine tödliche Schussverletzung. Der 39-jährige Übungsleiter wird nun wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. von Anja Mandler

Der tragische Vorfall ereignete sich in den Kellerräumlichkeiten der steirischen Landespolizeidirektion. Dort wurde nach einer Suchaktion eine Übungseinheit durchgeführt. Dem Übungsleiter soll dabei jedoch ein fataler Fehler passiert sein. Während die jüngeren Kollegen eine sogenannte “”Rotwaffe” erhielten (diese kann nicht geladen werden) hatte der 39-Jährige vergessen, seine eigene Dienstwaffe gegen eine Übungswaffe zu tauschen. In weiterer Folge schoss er seinem 27-jährigen Kollegen in den Rücken.

Übungsleiter angeklagt

Laut Medienberichten muss sich der 39-jährige Übungsleiter nun vor Gericht verantworten. Er wurde wegen grob fahrlässiger Tötung angeklagt. Der Polizist zeigte sich bereits geständig. Im Falle einer Verurteilung droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Es gilt die Unschuldsvermutung.