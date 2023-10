Einbahn oder Begegnungszone? Wie geht es mit der Bahnhof­straße nun weiter? Klagenfurt - Die Bahnhofstraße in Klagenfurt ist bereits seit Monaten wieder ein heißes Thema, da sich der "Lebensraum" langsam dem Ende zuneigt. Doch was passiert jetzt? Gestern hat jedenfalls ein Gremium getagt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (109 Wörter) © 5min.at

Ab 1. April hätte die Bahnhofstraße wieder für den Verkehr mit einer Begegnungszone geöffnet werden sollen, wie mehrere Medien berichten. Gerade gestern hat dann noch ein Gremium getagt, das sich damit beschäftigt und sogar über eine Einbahn diskutiert haben soll. Da der Gemeinderat das alles jedoch erst absegnen muss, wird die Änderung doch noch eine Woche länger auf sich warten lassen, dieser kann nämlich erst am 5. April tagen – dazu wird die Sitzung sogar um einige Tage verschoben. Die NEOS stören sich daran, dass Anrainer und Betriebe nicht eingebunden worden sein sollen. “Das ist husch-pfusch in Reinkultur”, meint man in einer Aussendung.