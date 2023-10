Klimafreundliches Villach Wärmepumpen und Co.: Villachs Förder­topf schon fast wieder leer Villach - Wer plant, aktuell in nachhaltige Energie-Projekte zu investieren, sollte sich jetzt beeilen: Die Fördersumme, welche die Stadt Villach dafür reserviert hat, wurde bereits abgeholt, erneut angehoben und ist trotzdem bereits fast ausgeschöpft. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (214 Wörter) © 5min.at

Ob Sanierungen, Solarthermie, Photovoltaik oder Klimafreundliches Heizen: Die Villacher haben so viel investiert wie überhaupt noch nie und dabei den zur Verfügung stehenden Fördertopf bereits ausgeschöpft. Im Sinne der Nachhaltigkeit nahm die Stadt jüngst nochmals 20.000 Euro in die Hand. Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeister Sarah Katholnig (SPÖ) rechnet jedoch damit, dass auch dieser Betrag bis Ostern aufgebraucht sein wird.

Bis Ostern alles verbraucht

„Die jetzt noch zur Verfügung stehenden Mittel reichen für die Förderung von zirka 20 Anträgen aus“, sagt Katholnig. „Nach aktueller Einschätzung haben wir dann zu Ostern alles verbraucht.“ Bisher konnte die Stadt rund 120.000 Euro an Bürger rücküberweisen, die nachhaltige Investitionen in Wärme- und Energieversorgungsanlagen getätigt haben. Die überwiegenden Anträge galten der Umstellung auf Fernwärme, Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen. Auch neue Pelletsheizungen wurden gefördert.

Ein nachhaltiges Villach

Vizebürgermeisterin Katholnig: „Wir freuen uns als nachhaltige Stadt sehr über jede einzelne private Initiative im Sinne des Klimaschutzes und gehen natürlich mit gutem Beispiel voran.“ In keiner anderen Stadt werde beispielsweise aktuell so viel in Fernwärme investiert wie in Villach. Allein durch den Heizkesseltausch und mit Unterstützung der Stadt Villach und des Landes Kärnten konnten über die Energie- und Umweltförderung rund 137 Tonnen CO2 eingespart werden.