Verteidiger Arturs Kulda bleibt den „Adlern“ treu

Arturs Kulda wurde in Leipzig in Deutschland geboren und begann seine Karriere bei Prizma Riga in Lettland sowie im Nachwuchs bei CSKA Moskau. Nach insgesamt fünf Saisonen bei den Chicago Wolves, sowie einigen Einsätzen in der besten Eishockeyliga der Welt, kehrte er wieder zurück nach Russland. Dort lief er erfolgreich für mehrere Klubs auf, ehe er im Jahre 2020 bei den Nürnberg Ice Tigers signierte.