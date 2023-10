Ahoi Kaptain Wie schön: Der Osterhase kommt in Seeboden wieder mit dem Schiff Seeboden - In Seeboden kommt der Osterhase auch heuer schon etwas früher und das standesgemäß mit dem Elektroschiff „Seenixe“. Spannende Geschichten und natürlich die Osternestsuche warten dann am Südufer. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (135 Wörter) Der Osterhase kommt in Seeboden mit dem Schiff. © Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See/ Carima Maria Ribitsch

Nach dem Erfolg im Jahr 2022 wird auch dieses Jahr eine Osternestsuche mit der „Seenixe“ in Seeboden angeboten. Am Mittwoch, 5. April 2023, startet die Fahrt um 14 Uhr im Klingerpark. Der Osterhase persönlich wird als Kapitän der „Seenixe“ fungieren.

Ostern am See

Langeweile kommt da sicher keine auf. Bei der Fahrt über den See werden spannende Geschichten erzählt und am Südufer angekommen heißt es dann sogleich den Spuren des Osterhasen zu folgen und das eigene Nest zu finden. Da wird es dann spannend, denn der Osterhase kennt so manches Versteck, das erst einmal gefunden werden muss. Jedes Kind wird sein ganz persönliches Osternest finden und bei der Rückfahrt wird dann vielleicht schon die eine oder andere Süßigkeit vernascht. Die Anmeldung bis 3. April ist nicht nur für den Osterhasen wichtig.

