Der Fall wurde im Frühjahr 2022 bekannt: Ein Fahrlehrer aus dem Bezirk Klagenfurt Land wurde zunächst verdächtigt, mindestens 40 Mädchen und Frauen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren sexuell belästigt zu haben. Die Vorfälle sollen sich zwischen März 2015 und Feber 2022 in einer Fahrschule im Bezirk Feldkirchen ereignet haben. “Der Besitzer der Fahrschule erstattete am 22. Feber 2022 Anzeige bei der Polizei, nachdem er Kenntnis über die Vorfälle erlangt hatte”, hieß es damals es seitens der Beamten. Eine Fahrschülerin hatte sich an ihn gewandt.

70 Frauen betroffen

In der Zwischenzeit konnten insgesamt 70 Frauen ausfindig gemacht werden, welche von sexuellen Übergriffen durch den Fahrlehrer berichteten. In 16 Fällen wurde nun auch Anklage gegen den Mann erhoben. Der Prozess fand am heutigen Freitag, dem 24. März 2023, am Bezirksgericht in Feldkirchen statt – wir haben berichtet. Laut Medienberichten wurde der Mann zu zwei Monaten bedingter Haft verurteilt. Allerdings ist dies noch nicht rechtskräftig.