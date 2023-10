Von 30. März bis 1. April

Grüner Daumen: Pflanzen­markt findet im Grazer Citypark statt

Graz - Beim Pflanzenmarkt powered by City Blumen gibt es die Gelegenheit wunderschöne Topf- und Zimmerpflanzen zu kaufen. Alle Garten- und Balkonliebhaber finden auch eine große Auswahl an mediterranen Pflanzen. Der Pflanzenmarkt findet von 30. März bis 1. April 2023 in der Markthalle im CITYPARK statt.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (141 Wörter)