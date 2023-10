Weltweit bekannt Königliche Hoheiten trafen auf Kärntens Botschafter der Musik Pörtschach - Der Pörtschacher Bariton Benno Schollum lernte gekrönte Häupter kennen, darunter den heutigen König Charles III. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (225 Wörter) Unvergessliche Begegnung mit dem künftigen britischen König Charles: Benno Schollum im Gespräch mit dem damaligen Thronfolger. © Chris Christodoulou/KK

Er ist ein leidenschaftlicher Sänger, bekannter Bariton und ein Solist, der gekrönte Häupter dieser Welt persönlich kennenlernen durfte. In vielen Städten dieser Welt sorgte der Botschafter schöngeistiger Musik stets für begeisterte Fans.

Auf über 100 Konzerten vertreten

Im Sommer 1990 sprang Benno Schollum in der Schweiz kurzfristig für einige kleine Rollen einer Oper ein und traf dabei den weltberühmten Geigenvirtuosen Yehudi Menuhin. Der gebürtige Klagenfurter Lehrer erinnert sich: „Dieses Konzert war für mich schicksalshaft. Ich wurde gefragt, ob ich nach der Vorstellung bereit wäre, einen Liedzyklus einzustudieren“. Der Kärntner nahm die Herausforderung an und sang den Zyklus mit den Berliner Philharmonikern. Diesen Veranstaltungen folgte eine enge Zusammenarbeit mit über 100 Konzerten in den bedeutendsten Musiksälen der Welt.

Das Treffen mit König Charles III.

Am 6. November 1999 trat Schollum als Solist bei einem Gedenkkonzert in der Londoner Royal Albert Hall auf. Nach dem Konzert gab es einen offiziellen Empfang mit Prinz Charles. Der künftige Staatschef des Vereinigten Königreiches unterhielt sich ausführlich mit allen Solisten. „Ich war erstaunt, wie gut Charles auch über Österreich informiert war und wie leger unser interessantes und ausführliches Gespräch verlief”, so der Klagenfurter. Die Begegnung mit dem jetzigen König Charles bildete einen würdigen Schlusspunkt unter der zehnjährigen künstlerischen Zusammenarbeit mit Lord Menuhin.