Erfolg für Kärnten

Entscheidung im Super-G: Marco Schwarz schnappte sich den Titel

Oberösterreich & Radenthein - Bei den Österreichischen Meisterschaften in Hinterstoder standen am Freitag, dem 24. März 2023, die Entscheidungen im Super-G an. Die Titel holten sich der Kärntner Marco Schwarz und die Vorarlbergerin Nina Ortlieb.

